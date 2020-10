Procurador: Meduca tiene el papel de mediar con centros particulares

“En el caso del centro de enseñanza particular, la convocatoria para definir los costos tanto de la matrícula, mensualidad o anualidad, debe ser realizada por el propio centro de enseñanza particular, a través del representante legal o el director del plantel, quien convocará a la asociación de padres de familia y al Coordinador de Educación Particular, -del Meduca- al efecto”, destacó González.

La consulta del Meduca había sido la siguiente: “si el Ministerio de Educación puede, de conformidad a la norma vigente, establecer o definir, los costos tanto de la matrícula, mensualidad o anualidad en un centro educativo particular, sin perder de vista que existe de por medio un contrato de aceptación entre el centro educativo particular y el padre de familia”.

El Estado no puede fijar unilateralmente costos en educación particular: Rigoberto González

