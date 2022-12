Procurador encargado Javier Caraballo nombra a su propia procuradora general encargada

“Ya eso se debe mantener así, y una vez vencido el término, él regresará a su posición de fiscal superior. Para mí concepto, ya a estas alturas no es necesario una ratificación. Esto sería someter al Ejecutivo a un pulseo con el Legislativo para una ratificación, en donde para los efectos, ratificado o no, él va a seguir haciendo el mismo trabajo que ha hecho hasta ahora”, sostuvo Ruiz Díaz.

No obstante, otros, como el abogado Roberto Ruiz Díaz consideran que para el tiempo que falta para cubrir el periodo que dejó el ex procurador Ulloa, no es necesaria la ratificación de Caraballo como procurador titular.

