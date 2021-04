Procesos judiciales sin castigo, en el radar de Estados Unidos

Se deja claro que la falta de condenas en casos de corrupción alienta la percepción de que en Panamá el sistema judicial es “susceptible a influencias corruptas internas y externas”. “Dos ex presidentes, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), y dos ex ministros, Demetrio Jimmy Papadimitriu y Jaime Ford (del gobierno 2009-2014), están bajo investigación por corrupción relacionada con el caso Odebrecht”, se lee en el documento. También relaciona a Martinelli con el caso New Business, y recuerda que un tribunal lo declaró “no culpable” por el caso los pinchazos.

