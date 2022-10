Proceso de recolección de firmas por libre postulación, en ‘tela de duda’

La Prensa tuvo acceso a fotos, videos y documentos que demuestran las vulnerabilidades y la falta de auditoría de la aplicación (app) que es utilizada por el Tribunal Electoral como una de las herramientas para la recolección de firmas dentro del proceso para las elecciones generales de 2024.

El software, desarrollado por el propio Tribunal Electoral, valida las firmas que se ingresan para cada precandidato por libre postulación, a pesar de no contar con la verificación biométrica, ni la foto del firmante.

La Prensa tuvo la oportunidad de ser testigo de cómo se utilizó de forma inadecuada dicha aplicación para recolectar firmas.

En un proceso de prueba -de una firma que será denunciada e invalidada– se colocó a través del app el número de cédula de identidad de una persona escogida al azar, de un padrón electoral con foto del año 2019. Dicha cédula fue aceptada y la foto capturada de dicho padrón electoral, también.

Luego de eso se efectuó la validación biométrica, sin la persona presente y filmando cinco segundos, con el lente de la cámara tapado. Allí la aplicación arrojó un cartel en el que se leía que el “rostro no era reconocido”, pero al avanzar con el proceso para la captación de dicha firma, esta fue validada por el Tribunal Electoral y confirmada posteriormente a través de un correo electrónico dirigido al precandidato.

El anterior es solo un ejemplo. ¿Cuántos precandidatos más estarían en el ejercicio de aplicar esta técnica para sumar firmas sin autorización de los firmantes y sin la auditoría respectiva por parte del Tribunal Electoral?

Firmas expeditas

Los hechos a los que alude esta información se produjeron en su mayoría desde el día en que comenzó el período para la recolección de las rúbricas y hasta poco antes de las 11:50 a.m. del martes 11 de octubre de 2022, momento en que el Tribunal Electoral actualizó la aplicación y, con ello, frenó algunas de las tácticas que estaban siendo utilizadas hasta ese momento para sacar ventaja en el proceso.

Un precandidato por libre postulación que no quiso ser identificado por miedo a represalias confirmó que esto explicaría porqué existen precandidatos que van arriba en el conteo, a pesar de que no se los ve ni a ellos ni a sus activistas en las calles.

“En un momento me llama una persona interesada en ser activista para mi precandidatura y me dice que si le facilito la app fácil me conseguiría todas las firmas que yo necesitara. ¿Cuál es la app rápida respondí?, y me señaló que era aquella con la que mediante un listado, colocabas el número de cédula y con eso conseguían las firmas”, señaló.

Para usar la app facilitada por el Tribunal Electoral, cada activista debe tener un usuario y una contraseña registrada en el sistema, que son otorgados por el Tribunal Electoral. Una vez dentro de la aplicación, el primer paso es colocar el número de cédula del firmante; luego de eso se solicita tomar una foto de la persona para aplicar el reconocimiento facial, y un video en el que esta diga que firma sin ningún tipo de coacción (reconocimiento biométrico). El último paso es la validación de la firma, tras lo cual el precandidato recibirá un correo con la confirmación del registro a su precandidatura.

“El sistema demostraba fiabilidad por los pasos para certificar que las firmas eran reales y válidas. La alerta empieza cuando en dos ocasiones que buscaba firmas con la app hubo firmantes que al darse cuenta que debían ser fotografiadas y filmadas, se rehusaban y las fotos quedaban borrosas. En ambas situaciones procedí – para que no se trancara la app– a avanzar con el proceso de firma en la aplicación, y a pesar de que la foto no revelaba al 100% el rostro de la persona y que el video no tenía a la persona dando la declaración, recibí el correo [que indicaba] que la firma había sido validada”, manifestó el precandidato que no quiso revelar su nombre.

Padrones de partidos políticos en firma automática

Aunque no todos los afectados han interpuesto la denuncia respectiva en el Tribunal Electoral, existen personas inscritas en partidos políticos que, sin haberles pedido su autorización, su firma aparece apoyando precandidatos por la libre postulación.

La abogada Maribel Quiñones Real, quien estaba inscrita en el Partido Panameñista, es uno de los casos que se encuentra bajo investigación del Tribunal Electoral desde el lunes 11 de octubre de 2022 a los que contactó La Prensa. “No pensaba apoyar a ningún precandidato por libre postulación, pero tras la llamada de un familiar opté por darle mi firma a una persona allegada. Al iniciar el proceso a través de la app esta me rechaza la firma y me señala que -sin mi autorización- ya le había dado mi apoyo a otro precandidato. Tuve que trasladarme a la sede del Tribunal Electoral para que me dieran información sobre el tema. Y allí me confirmaron que mi firma aparecía en apoyo a un precandidato por libre postulación que está inscrito en el Partido Panameñista. Allí mismo denuncié el uso de mi cédula sin consentimiento y renuncié al colectivo político”.

“Vinieron a mi casa y me dijeron que estaban haciendo un pre-censo, como preparativo para el Censo Nacional por parte de la Contraloría General de la República, y que necesitaban mi foto y un video. Nunca pensé que sería utilizada para apoyar a un precandidato sin mi consentimiento”, señaló otro panameño que conversó con La Prensa y no quiso revelar su identidad por miedo a represalias. Esta persona se enteró de que su firma había sido utilizada a través de la app, cuando quiso darle apoyo a otro precandidato.

Es decir, que habrían precandidatos que habrían utilizado las listas, con números de cédula y fotos, de los padrones electorales de partidos políticos en el país, para inscribir firmas a través de la app, solo con el número de cédula de la persona y la foto que existe en dicho padrón.

Adjuntos Recibido en la Dirección Regional de Organización Electoral de.jpg

¿Auditorías?

La Prensa envió un cuestionario al Tribunal Electoral para conocer detalles del funcionamiento de la aplicación para recolección de firmas, de las auditorías que ellos realizan y saber si estaban al tanto de los casos planteados en esta investigación.

En su respuesta, el director de Organización Electoral de Tribunal Electoral, Osman Valdés, mencionó que han recibido notificaciones puntuales respecto al tema, que fueron revisadas a través de un proceso de corrección y actualización de la aplicación, pruebas de implementación en menos de 12 horas. “A su vez la Dirección de Auditoría Interna llevó a cabo la búsqueda de todos los posibles casos del total de firmas obtenidas con la app, revisando cada uno de los videos vinculados a la situación planteada para vincular la validez o no de la firma de respaldo”.

En su nota Valdés recalcó que “se detectaron 1,019 casos en los que el video no se podía comprobar la legitimidad de la firma de respaldo y las mismas se terminaron de anular ayer domingo [16 de octubre de 2022], conforme al Decreto 9 de 2022″. Dos días después del cuestionario enviado por La Prensa al Tribunal Electoral.

Según Valdés, hasta el momento no existen pruebas de que haya ocurrido la utilización del padrón electoral de partidos políticos. “El app utiliza un software complementario de prueba de vida, y no permiten que se utilicen fotos de personas cuyas firmas se pretenden recoger en respaldo a un precandidato”, asegura la entidad, aunque los videos publicados demuestran la validación de las firmas sin la presencia de las personas reales.

Adjuntos Comunicado Tribunal.pdf

Precandidatos en alerta

El abogado y precandidato presidencial por libre postulación Francisco Carreira dijo a La Prensa que recibió dos denuncias de personas residentes en Chiriquí que a través del Centro de Atención al Usuario del Tribunal Electoral (CAU) procedieron a firmar por su precandidatura. “La gran sorpresa de todo esto fue que cuando les enviaron por correo la notificación de la validación de sus firmas, el apoyo se lo habían adjudicado a otro precandidato”, afirmó.

Sobre el tema, el Tribunal Electoral afirmó tener conocimiento de dos casos que se enmarcan en la situación descrita: “[…] Ocurrieron por error del operador que estuvo a cargo de la respectiva llamada. Un caso fue denunciado directamente en la Fiscalía General Electoral y el segundo ante el Tribunal. En el primero se espera el informe de la Fiscalía y en el segundo el informe de la Dirección de Integridad Institucional para proceder con las correcciones y medidas administrativas que correspondan”.

Los precandidatos Melitón Arrocha y Eduardo Quirós se manifestaron a través de sus redes sociales. Ambos exigieron una auditoría total del proceso de recolección de firmas. Mientras que Quirós afirmó haber anunciado la vulnerabilidad del sistema, Arrocha señaló no utilizar el app con frecuencia para sumar firmas.

Respeto a la voluntad popular pic.twitter.com/lyiTcWBDlX — Eduardo Quirós (@EduardoAQuiros) October 17, 2022

Solicitamos al Tribunal Electoral a que inicie de inmediato una auditoría de todas la firmas recabadas por todos los candidatos de manera tal que se garantice la confianza y credibilidad del proceso. — Meliton Arrocha (@melarrocha) October 17, 2022

Más denuncias

A su vez, Elías López, precandidato a diputado por el circuito 8-3 (San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo), sostiene que las actualizaciones que realiza el Tribunal Electoral a la aplicación son sin ningún tipo de aviso. “Cuando abres la app esta se actualiza y modifican los pasos a seguir. Antes el sistema te avisaba si la persona ya le había firmado a otro precandidato cuando terminabas el proceso, ahora lo hace ni bien colocas el número de cédula”, apuntó.

Verificación de firmas

Hasta el momento, la única forma para poder verificar si su firma ha sido utilizada en apoyo a precandidatos por libre postulación sin su consentimiento es acudir a la regional del Tribunal Electoral o a la sede central, ubicada en la ciudad de Panamá; ya que las personas que comunicaron que han realizado las denuncias señalan que ni a través de la aplicación ni del Centro de Atención al Usuario (CAU) se puede anular una firma.

Gráfica de recolección de firmas precandidatos presidenciales desde el 11 al 15 de octubre del 2022.

Vea los videos del proceso de las vulnerabilidades del app del Tribunal Electoral en prensa.com a partir de las 10:30 a.m. de este martes 18 de octubre.









MÁS INFORMACIÓN