Proceso de capacitación de los educadores, bajo críticas

En ambas pruebas quedaron en evidencia las deficiencias de los estudiantes, pues en la prueba Crecer se demostró que en las áreas urbanas, el 50% de los estudiantes de tercer grado no saben leer o no comprenden lo que leen, y si se analiza por región, cerca del 80% de los estudiantes de los pueblos originarios presentan esta situación.

