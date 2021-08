Problemas de salud mental de Britney Spears son “mucho más serios” de lo que se piensa

“Pero el público no conoce todos los hechos y no tiene derecho a saberlo, por lo que no habrá una redención pública para el señor Spears”.

En una presentación de 15 páginas a la Corte del Condado de Los Ángeles presentada a principios de este mes, dijo: “Si el público supiera todos los hechos de la vida personal de la Sra. Spears, no solo sus altas sino también sus bajas, todas las adicciones y problemas mentales y los problemas de salud con los que ella ha luchado, y todos los desafíos de la curatela, elogiarían al Sr. Spears por el trabajo que ha hecho, no lo vilipendiarían”.

