Problemas biliares se vuelven frecuentes, tras retrasos en atención

Para cada persona es distinto después de una extirpación de vesícula, pues a algunos les afecta comer alimentos con alto contenido de grasas no saludables, o productos lácteos, provocando malestares estomacales, mientras que otras personas no tienen ninguna reacción.

Vivir sin vesícula biliar sí es posible, ya que el organismo se adapta al cambio, y siempre se va a segregar la bilis, solo que, la persona al no tener este órgano, la bilis no se almacena entre comidas, sino que pasa directamente del hígado al intestino delgado, explican los doctores.

Quienes padecen de esta afección, deben ser intervenidos quirúrgicamente, para que el problema no se agrave y cause una dificultad mayor al paciente. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, este tipo de cirugías se realizan de forma ambulatoria (donde la persona puede retornar a su hogar, horas después de la operación).

You May Also Like