Problema de órbita para Starliner, la cápsula espacial de Boeing

Pero la inserción orbital fue “no nominal”, indicaron Boeing y la Nasa, lo que significa que la cápsula aún no está en la trayectoria adecuada para llegar a la ISS. Starliner aún no encendió sus motores como estaba previsto para ganar altitud y alcanzar la estación espacial, situada a unos 400 km de la Tierra.

You May Also Like