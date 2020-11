Principio de Especialidad que ampara a Ricardo Martinelli igual debe respetarse

A través e su cuenta de Twitter el exgobernante indicó: “La Corte Suprema le respeta la especialidad a este asesino de 5 personas que se escapó 2 veces de prisión y le reducen la pena, pero a mi no me la respetan violando la ley como los tratados internacionales. Para los Martinelli en Panamá no hay ley ni debido proceso. Procuraduría General de la Nación”.

