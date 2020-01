Príncipe Harry y su esposa se cansaron de la realeza, serán independientes

“Mi mayor temor es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que amo es tratado como mercancía al grado de que ya no son tratados o vistos como una persona real.

La duquesa dijo a ITV el año pasado que sus amigos británicos le habían advertido que no se casara con el príncipe por el intenso escrutinio de los medios de comunicación que enfrentaría en Gran Bretaña. Meghan dijo que rechazó “ingenuamente” las advertencias porque como estadounidense no entendía cómo funcionaba la prensa británica.

