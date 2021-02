Príncipe Enrique, indemnizado por daños y perjuicios

Enrique demandó a Associated Newspapers, el grupo que publica el Mail On Sunday y su web MailOnline, por difamación en relación a dos artículos “casi idénticos” publicados en octubre del año pasado, en los que se afirmaba que “no había estado en contacto” con los militares desde marzo. La Alta Corte de Londres validó este lunes un acuerdo que resuelve estas demandas, según el cual el grupo de prensa reconoce que dichas afirmaciones eran falsas y paga al príncipe una indemnización cuyo monto no se divulgó.

