Príncipe Enrique anima desde el Polo Sur a una expedición benéfica a remo

El príncipe Enrique, de 29 años, emprendió ayer la caminata Walking With The Wounded (Caminando con los heridos), dentro del equipo británico en el que participa el sargento Duncan Slater, los capitanes Guy Disney y Ibrar Ali y el comandante Kate Philp.

La agotadora travesía forma parte de la Rowing Race 2013, una regata en la que participan dieciséis barcos, destinada a recaudar fondos para la organización británica Help for Heroes, que ayuda a los veteranos de guerra con secuelas o discapacitados.

You May Also Like