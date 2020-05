Príncipe Carlos es criticado por pedido al pueblo británico en medio de pandemia

El llamado es parte de la campaña “Pick for Britain” , pero la solicitud del Príncipe no ha sido bien tomada por una nación que lucha por superar la pandemia de coronavirus.

“La comida no surge por arte de magia. Todo comienza con nuestros notables agricultores y productores. Si las últimas semanas han demostrado algo, es que la comida es preciosa y valorada y no se puede dar por sentado que la tenemos”.

