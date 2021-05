Primeros brochazos sobre las elecciones de 2024

El RM – propiedad de Martinelli-, mis informes, igual a los recientes anunciados por el Toro, son de que Martinelli, así como sus hijos -buscado por la ley en varios países-, no podrá ser candidato, así es que por más votos que pueda comprar, no entra en mi ecuación.

Arranco con un contexto en el que la mayoría de los votantes están frustrados con toda la “clase política”, que parece estar toda desconectada de las necesidades y deseos de la ciudadanía. El gobierno no parece entender su realidad y no ofrece la menor dirección o liderazgo, dando una sensación de que el país está “al garete”, sin piloto idóneo: un tremendo vacío. La mayor oposición al gobierno proviene de importantes facciones de su propio partido.

No hay nada más riesgoso que procurar predecir la política con tres años de anticipación, pero me “echo a la candelada”, sabiendo que es poco probable acertar.

