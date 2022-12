Primeras palabras de Tamara Falcó sobre los rumores de relación con Hugo Arévalo… ¿con dardo acompañado a Íñigo Onieva?

“No hay mucho que contar. Hemos salido un par de veces, pero nada más. Y lo que sí puedo decir es que es un hombre 10″, ha afirmado la socialité, que desde hace un tiempo insiste en que no piensa en “las segundas oportunidades” tras su ruptura con Íñigo Onieva, quien también es amigo del conocido como ‘rey Midas’ -Falcó ha aclarado que fue ella misma quien puso en contacto al empresario con Onieva, y no al revés-. De hecho, las declaraciones de Falcó podrían tomarse como un dardo a su exprometido, del que ha afirma sentirse muy decepcionada.

You May Also Like