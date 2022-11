Primeras multas en Europa a usuarios de IPTV, la televisión gratuita por Internet: ¿podría pasar en España?

El Código penal considera la emisión de contenido sujeto a derecho de propiedad intelectual mediante plataformas IPTV no autorizadas como delito , y especialmente castiga tanto a la persona como a prestadores de servicios en la sociedad de la información que “con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”.

No obstante, señala que existen precedentes de autorizaciones judiciales, como el pasado mes de agosto, donde El Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona habilitó a Movistar Plus y la Liga para bloquear semanalmente contenidos de transmisión por IPTV.

Por otro lado, prosigue el experto, “la Constitución Italiana no recoge expresamente el derecho a la protección de datos y sí el derecho de que nadie podrá ser castigado, sino en virtud de una ley que haya entrado en vigor antes de haberse cometido el hecho”. “ En este caso, lo que sorprende no es que se haya actuado conforme a la legalidad, sino que ante sanciones pequeñas se haya desplegado una redada policial tan compleja y estructurada ”, opina el abogado.

