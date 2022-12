Primeras imágenes de Tamara Gorro con Ezequiel Garay tras anunciar su divorcio

“Mantengo que no siempre se tiene que terminar mal con la pareja de quien te separas. Él va a tener mi respeto y protección de por vida, no solo por ser el padre de mis hijos, porque es una persona excelente”, añadió.

Lo intentaron, pero no pudo ser. Seis meses después de darse una segunda oportunidad, Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaron la pasada semana su divorcio. Desde entonces no se les había visto juntos, pero la influencer ha publicado este viernes un vídeo en el que ambos aparecen disfrutando del cumpleaños de su hijo Antonio.

