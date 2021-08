Primera y romántica imagen de Marta López con su nuevo novio: “Te quiero”

Hace unas semanas saltaba la noticia. Marta López, que en los últimos meses había sufrido varios varapalos amorosos de la mano de Alfonso Merlos y Efrén Reyero, había encontrado de nuevo el amor.

Eso sí, Rubén, como se llama su nueva pareja, no quiere formar parte del universo tan mediático en el que se mueve la colaboradora de Mediaset y prefiere mantenerse alejado del foco.

Por eso, hasta ahora ni uno ni otro habían publicado una fotografía de ambos juntos. Pero eso ha cambiado desde que este domingo el joven, 15 años menor que ella, ha querido demostrarla públicamente su amor.

Lo ha hecho a través de una fotografía de ambos juntos en actitud romántica, la primera publican, y un bonito texto. “La vida es maravillosa y otras tantas cruel… unas veces te da y otras te quita. Hace muy poco mi papá me dejó, me arrebataron parte de mi vida, él lo era todo para mí, pero tuve la suerte de que alguien tan maravillosa como tú me acompañara y sobre todo me arropara. Gracias por aparecer en mi vida en el momento oportuno, por ilusionarme por ayudarme a creer, por apostar y sobre todo por hacerme sentir. Por estar en estos momentos tan duros, pero por querer compartir todos los buenos que nos lleguen. Porque la vida es cuestión de arriesgar y solo así uno podrá saber si se ha equivocado… y la verdad… es que yo acerté”, le dedica Rubén.

Ella, claro, responde a su pareja. “Nadie podrá llenar el vacío que ha dejado tu papi, gracias a ti por dejarme estar a tu lado en este momento tan duro, pero tienes que saber que quiero vivir todo lo que la vida nos traiga bueno o malo pero, a tu lado… Te quiero“.