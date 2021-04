primera ronda dominada por reuniones de viejos conocidos

Sin sorprender a nadie, los Jacksonville Jaguars reclutaron con la primera selección global del Draft 2021 de la NFL al mariscal de campo Trevor Lawrence. Normal.

Más tarde, con la selección 25 de la misma primera ronda, los Jaguars tomaron al corredor Travis Etienne, quien el año pasado en 12 partidos, recibió 48 pases provenientes de la mano del prodigioso Lawrence; conectaron para dos anotaciones por aire.

El corredor, además, acarreó para 914 yardas y 14 touchdowns por tierra. Ahora Lawrence tiene la misión de liderar la ofensiva de Jaguars, la N° 21 de la temporada pasada en cuanto a yardas aéreas, mientras Etienne apuntala el chato backfield del equipo, empatado en el sitio N° 28 en yardas terrestres el año pasado.

.@swaggy_t1 me and my guy are ready to go to work. Man this is amazing – 🙌🏼 #DUUUVAL let’s do it, go time! pic.twitter.com/C9tqAaq94S

— Trevor Lawrence (@Trevorlawrencee) April 30, 2021