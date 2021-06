Primer Tribunal Superior niega recurso a Richard Fifer y mantiene juicio por estafa

El proceso seguido a Fifer se inició tras una querella interpuesta por los representantes de Gold Dragon Capital Management, quienes alegaron que la compañía pactó un contrato con Fifer para invertir $100 mil en labores de exploración minera, a cambio de obtener el 2% de las acciones de Petaquilla Mineral, Ltd. y las concesiones de río Belencito, zonas 1 y 2, y de río Petaquilla, zonas 1, 2 y 3, acuerdo que, según ellos, no se cumplió.

