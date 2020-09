Primer Tribunal no admite amparo a ‘La Prensa’ y mantiene censura

Pese a que el magistrado Espino no expuso más argumentos sobre este aspecto, dejó constancia de no estar de acuerdo con la decisión asumida por el Tribunal.

En ese punto, señala que el amparo no es una acción popular, puesto que no persigue la protección de un orden normativo abstracto, sino que es un medio de defensa para quien resulte directamente afectado por la orden impugnada.

