Primer tomo de memorias de Barack Obama saldrá el 17 de noviembre

Son las memorias presidenciales más esperadas, tanto o más por la calidad de la escritura que por cualquier posible revelación. Obama ha sido llamado el presidente más literario desde Abraham Lincoln y ya ha escrito dos libros grandemente elogiados, con millones de copias vendidas: “Dreams from My Father” y “The Audacity of Hope”, que muchos consideran ayudaron a su campaña en el 2008 y favorecieron que se convirtiera en el primer presidente negro del país.

“Me he pasado los últimos años reflexionando sobre mi presidencia, y en ‘A Promised Land’ he tratado de proporcionar un recuento honesto de mi campaña presidencial y mi tiempo en el puesto: los eventos claves y las personas que les dieron forma; mi opinión sobre lo que hice bien y los errores que cometí; y las fuerzas políticas, económicas y culturales que mi equipo y yo tuvimos que confrontar entonces, y que como nación seguimos confrontando”, dijo Obama en una declaración el jueves.

