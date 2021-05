primer piloto en la historia que logra 4 podios en sus primeras 4 carreras

Tras la carrera, Acosta demostró que a sus 16 años tiene una calma y una madurez impropia. Nervioso ante las preguntas de Izaskun Ruiz en los micrófonos de DAZN , el murciano le pidió que no le diera tantos datos porque prefiere que su gran momento y sus elogios no le hagan perder el foco y la concentración. “Ya tuve problemas en Catar por leer demasiado. Lo mejor ha sido olvidarme de todo y centrarme en mi trabajo con el equipo”, admitía la nueva gran joya del motociclismo español.

Pedro Acosta es, con méritos propios, la figura del momento del motociclismo mundial. Sólo lleva cuatro carreras en el campeonato del mundo y no se ha bajado del podio, algo que no había logrado nadie en la historia. Desde que existe el mundial de motociclismo, que data de 1949, ningún debutante había logrado cuatro podios en sus primeras cuatro participaciones.

