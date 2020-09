Primer debate presidencial 2020 Trump vs Biden | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

“Esto no se trata de mi familia”, respondió Biden. “No se trata de mi familia o de su familia (Trump), se trata de su familia, el pueblo estadounidense”, dijo Biden hablándoles a la audiencia. Trump trata de reavivar afirmaciones infundadas que alegan que el exvicepresidente actuó de modo corrupto para no perjudicar la posición de su hijo en una empresa en Ucrania.

Las acusaciones que hace Trump fueron refutadas por investigaciones. Días atrás, los republicanos en el Senado no encontraron nada nuevo en su pesquisa e indicaron lo que ya se sabía: qué no era prudente que Hunter tome ese puesto. Pero eso no necesariamente implicó que se trate de un acto corrupto.

You May Also Like