Primer debate a proyecto que elimina la Aupsa

No obstante, Augusto Jiménez de los productores de Tierras Altas y quien aclaró que no es parte del gremio de Unidos por el Agro, reconoció que el artículo 3 del proyecto de ley cumple con las medidas sanitarias que habían pedido. Este artículo señala: “Para los efectos que establece la presente ley, se reconocen las funciones rectoras que la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales le atribuyen al Ministerio de Salud (MINSA) en materia de inocuidad de alimentos para consumo humano, control de zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos (E.T.A.), y al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en materia de Salud Animal, Sanidad Vegetal y Cuarentena Agropecuaria, contenidas en las normas del Código Sanitario de 1947, Ley 23 de 15 de julio de 1997 y Ley 47 de 9 de julio de 1996 y sus disposiciones reglamentarias”.

El dirigente insistió en la necesidad de tener una protección en temas sanitarios que no solamente pueden afectar a los productores sino a todos los consumidores que pagan un alto precio por productos que ingresan al país sin control porque no se cuenta con los laboratorios para señalar qué es bueno y qué es malo.

