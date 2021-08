Previa del Hungría – España

España sabe que está ante una oportunidad única de regresar al olimpo, aunque sea con el bronce. Desde la victoria en Atlanta, hace ya un cuarto de siglo, que el waterpolo español masculino no sube a un podio olímpico. No así el femenino, plata en Londres 2012 y en Tokyo 2020, medalla esta último a la que quieren sumar un bronce los chicos para cerrar por lo alto el torneo nipón.

