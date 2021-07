Previa del Francia – España

Los ‘Hispanos’ vencieron a Alemania y Noruega por la mínima; y doblegaron con más holgura a una Brasil que fue la llave de las eliminatorias. Con el trabajo ya hecho el reto será no perder la chispa y hacer rotaciones para que el seleccionador Jordi Ribera pueda llegar con sus mejores jugadores más frescos al tramo decisivo de los Juegos, donde ya no estará una pieza clave en defensa como Viran Morros, lesionado muscularmente ante los brasileños.

