Prevenir el suicidio desde la escuela

La coordinación es crucial para la eficacia en la intervención. Padres, escuela y sistema de salud son los pilares fundamentales para crear espacios preventivos. No olvidemos que cada centro educativo cuenta con un gabinete psicopedagógico que suele ser la primera respuesta a estos casos. Espacios de reflexión en los que se aborde el tema, líneas de acompañamiento e información sobre cómo pedir ayuda deben ser preventivos. No se debe esperar a que ocurra algo.

Urge trasladar esta la lucha a nuestras escuelas. Lastimosamente, una barrera a lo propuesto son los mitos relacionados a esta conducta, como la creencia general que el suicida no avisa antes de hacerlo o el que avisa, no lo concretará. Para nuestra fortuna, sólo son eso: estereotipos que se pueden romper con la capacitación adecuada.

