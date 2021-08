Pretextos para contarte | La Prensa Panamá

O el cuento con título en latín, Et adhuc locus , que significa “y todavía queda espacio”, una cita probablemente relacionada con alguno de los escritos del protagonista, Quirón, un famoso centauro griego que era además sabio filósofo. Es probable que en este caso Brugiati haya querido hacer un guiño a su relación personal con la cultura griega, porque por muy panameña y chiricana que sea, su esposo tenía raíces griegas, algo que encaja en esa visión de mestizaje universal de los cuentos, como es Panamá, en verdad crisol no solo de razas, sino de culturas, incluidas las europeas.

