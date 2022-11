Presupuesto del Minseg para 2023, con $56 millones más que 2022

No obstante, los sucesos no tienen nada que ver con el presupuesto ni la política de seguridad del país, según Riggs. Dijo que los últimos eventos, en temas de seguridad, guardan relación con la “capacidad operativa que ha implementado la policía contra el narcotráfico y los delitos conexos”. Aseguró que como se ha desarticulado a muchas de las organizaciones criminales, los grupos están buscando una alternativa nueva de subsistencia a través del delito y por eso ahora han efectuado robos y hurtos.

