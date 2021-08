Presupuesto de Asamblea Nacional en 2022 sería 40% más elevado que el de 2019

“La realidad es que la Asamblea no necesita ni cuenta con tanto personal. Esas planillas se crean para robarse la plata. Es el problema de arrastre que venimos teniendo desde hace muchos años, por una política electoral clientelar, en la que los diputados no llegan para trabajar, sino para robar. Y compran los votos de su electorado solo para llegar allí y lograrlo”, dijo.

Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, opinó que el problema de fondo es que todo ese dinero no va dirigido a resolver los problemas que enfrenta el país, sino directo al bolsillo de los diputados, ya sea a través de planillas falsas de personal que no existe o planillas de personas que sí existen, pero cobran solo una fracción y la mayoría se la queda el diputado, todo esto sin ir a trabajar.

Desde que el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) tomó las riendas de la Asamblea Nacional (AN), el presupuesto de esa entidad no ha cesado de aumentar –pese a la crisis económica y sanitaria–, y si se compara el que pretende manejar en 2022 con el que ejecutó en 2019, destaca un incremento del 40%.

