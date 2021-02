Presume Kim Kardashian viaje de chicas usando un bañador | AFP

A lo largo de los años Kim Kardashian se ha caracterizado por ser una mujer que lleva el glamour a donde vaya y también en lo que haga inclusive si está cuidado a sus pequeños o disfrutando de un relajante viaje a lado de sus dos hermosas hijas North y Chicago, que es así como la encontramos en una de sus más recientes publicaciones.

Kim Kardashian no solamente es conocida por ser una guapa personalidad de las redes sociales sino que también forma parte de la socialité y es también una gran empresaria que con el paso de los años se ha convertido también en toda una celebridad de la farándula, aunque también tiene mucho que ver el hecho de que al ser una figura pública también se ha visto envuelta en varios escándalos a lo largo de los años.

Sin duda alguna la modelo, empresaria y quizá futura abogada si decida concluir sus estudios en Leyes, Kim Kardashian se la vive rodeada de paparazzis, asunto del cual ya está más que acostumbrada y no solo ella sino también su familia que al igual que ella también forman parte de las estrellas no solo de la televisión sino también de las redes sociales.

Hace poco en su cuenta oficial de Instagram la aún esposa del rapero Kanye West compartió una publicación en la que aparece al lado de sus hijas North su primogénita y Chicago quien es su tercer hija de los cuatro que tiene la pareja.

En la imagen se puede apreciar que están disfrutando de un relajante día en la playa, al ser Kim Kardashian una empresaria y estrella millonaria tiene la oportunidad de viajar a cualquier lugar del mundo ya sea sola o acompañada, su fortuna la respalda además de su propia personalidad.

Mientras está con sus dos pequeñas Kim Kardashian lleva puesto un top color verde, en la parte del frente tiene varios cortes que apenas se sostienen, lleva un traje de baño interesante aunque la pieza de arriba no se alcanza a distinguir por el top que lleva puesto.

SI QUIERES VER LAS FOTOS DA CLIC AQUÍ.

@kimkardashian conquista las redes presumiendo su “viaje de chicas” con sus hijas”, descripción de la imagen.

Síguenos en Google News, y da click a nuestra estrella

En cada oportunidad que se le presenta la guapa empresaria aprovecha para presumir a sus pequeños pero sobre todo sus adorados hijos y claro también no deja de presumir su linda figura misma que es la inspiración de millones, esto porque alrededor del mundo miles e inclusive millones de personas imitan su estilo de vida además de su figura, en redes sociales seguido nos encontramos con personas que cambian su aspecto para lograr parecerse un poco a la guapa Kim Kardashian.

Tal parece que la familia Kardashian Jenner se encuentra de vacaciones, aunque no han compartido imágenes juntas, tanto Khloé y Kourtney se encuentran también disfrutando de unas merecidas vacaciones, es posible que lo hayan hecho debido a la despedida de su programa “Keeping up with the kardashians”, reality que las integrantes de la familia han compartido en sus redes sociales, la última temporada ha llegado a su fin.

Durante el trailer que está circulando en redes sociales las hermanas de Kim Kardashian incluida ella aparecieron sumamente emocionales, hubo algunas lágrimas y agradecieron todo el apoyo que recibieron a lo largo de los años, a pesar de que en algunos episodios hubo enfrentamientos entre ellas, siempre han logrado resolver todo como la familia unida que siempre ha sido.

Seguramente sta última temporada será la que más audiencia tenga por el simple hecho de ser la última, además es posible que se revelen varias sorpresas que la familia ha mantenido en secreto no crees.

Lee también: Envía Kim Kardashian ¡Un atrevido beso a todos sus fans!