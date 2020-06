Presume de una piel cuidada este verano

Con la rutina coreana nos aseguraremos tener una piel brillante, sana y jugosa , es decir, la llamada glass skin de la que presumir este verano. Por eso, el maquillaje recomendado para esta época es muy sencillo y recuerda al no make-up: que parezca que no llevamos ninguno.

Además, lucir moreno será más complicado este año, ya que muchos hemos estado faltos de vitamina C. Para no dañar la piel con un exceso de luz y rayos ultravioletas, no hay que olvidar hacerse con un buen protector solar . Por suerte, muchas cremas hidratantes ya cuentan con este extra que, incluso, alcanza los 50 spf (factor de protección solar).

You May Also Like