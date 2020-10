Presidentes Cortizo y Abinader, invitados de la 76 Asamblea de la SIP

Destacados periodistas y directores de medios como Michael Greenspon, de The New York Times, Luis Javier Salido, de Debate (México), María Elvira Domínguez, de El País (Colombia) o Diego Garazzi, de La Nación (Argentina) intervendrán en las distintas sesiones, que están abiertas al público a través de la web de la SIP.

You May Also Like