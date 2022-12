Presidente peruana nombra su gabinete con un ex fiscal superior como primer ministro

Contreras es ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (UNI), y Master of Arts in Policy Economics por la Williams College de Estados Unidos.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, nombró este sábado su gabinete, tres días después de asumir la jefatura del Estado en sustitución de Pedro Castillo, detenido y acusado de dar un golpe de Estado, con el ex fiscal superior Pedro Miguel Angulo Arana como primer ministro y amplia presencia de mujeres, pero no paritario.

