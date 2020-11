Presidente Laurentino Cortizo hace un llamado para estar alerta ante posibles efectos de la tormenta tropical Iota

“Nosotros acabamos de pasar el huracán Eta y estamos bajo aviso de una tormenta tropical que, aunque en este momento no está entrando directamente, puede tener repercusiones no solo en la región occidental del país, sino también en la oriental y en Azuero, por lo que tenemos que prepararnos como país”, dijo el mandatario en rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) instalado en David, Chiriquí.

