Presidente Laurentino Cortizo analizará informe para decidir el futuro de la ministra Eyra Ruiz

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, explicó este jueves que si las evidencias demuestran que la ministra consejera para asuntos de Salud, Eyra Ruiz, violó alguna resolución o decreto, la decisión de solicitarle su renuncia será fácil.

Versión impresa

Cortizo, durante una gira de entrega de tarjetas clave social, se refirió a la situación de varios funcionarios, supuestamente involucrados en acciones que van en contra de las recomendaciones sanitarias para detener la propagación del coronavirus.

“Debo estar recibiendo hoy (por jueves) el informe, así como siempre lo recibo del área de salud, de la dirección regional que le compete esa área. Mi pregunta cuando pasa algo así es: verifique qué resolución o decreto se violó”, destacó Cortizo.

El jefe del Ejecutivo manifestó que analizará con calma el informe, pues él no responde a presiones.

“En mi caso, no hago nada que no tenga evidencia, no me gusta tomar decisiones en base a presiones. Ese no es Nito Cortizo. Si a mí me demuestran que hubo violación de una resolución o decreto, obviamente la decisión es muy fácil”, precisó.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

Hay que recordar que la ministra Eyra Ruiz fue señalada por asistir a un sepelio de una dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La cantidad de personas en el recinto religioso iría en contra de las normas de bioseguridad.

En este sentido Ruiz, a través de un comunicado, dijo que estaba dispuesta a someterse a cualquier proceso de investigación.

“Pasamos por un pediluvio desinfectante, nos aplicaron alcohol en las manos y todos utilizábamos mascarillas”, expresó Ruiz.

Sobre el tema del restaurante La Fragata, Cortizo manifestó que ya los funcionarios señalados han puesto su cargo a disposición.

VEA TAMBIÉN: ‘Si el Estado me ofrece protegerme y me niego, ¿no debería asumir esa persona los costos hospitalarios?’

No obstante, el mandatario recordó que es importante respetar el debido proceso, mientras se realizan las investigaciones.

“En el caso de los funcionarios que violan resoluciones o decretos se les hace el debido proceso y su investigación, porque este no es un proceso de linchamiento, hay que respetar el debido proceso. Aquí hablamos de justicia y la justicia es para todo”, puntualizó.