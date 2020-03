Presidente Fox da su apoyo incondicional a EU

En un acto del programa social Procampo, celebrado en la residencia presidencial de Los Pinos, Fox insistió en que los ataques son una amenaza global y “por eso nuestro apoyo a Estados Unidos y a los países democráticos y libres, en su lucha contra este fenómeno, no puede aceptar ambigüedad”. México ha insistido que el apoyo a Estados Unidos es político y diplomático, más no militar.

You May Also Like