Presidente dilata ley de contrataciones públicas

Sin embargo, grupos de la sociedad civil señalaron que es “lamentable” que el Presidente no haya cumplido con el compromiso que planteó sobre este diálogo, y que aún no haya tomado una decisión sobre el proyecto.

Para la sanción o veto de un proyecto de ley, el artículo 169 de la Constitución establece: “el Ejecutivo dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto. Si el Ejecutivo, una vez transcurrido el indicado término, no hubiese devuelto el proyecto con objeciones no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar”.

