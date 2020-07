Presidente del COP pone a disposición su cargo como Tesorero de Odecabe

“Después de esto difícilmente podemos aspirar a ser sede de nada. No solo se declinó de los juegos, se declinó de algo que nuestro deporte femenino también necesitaba en el lado de fútbol. El dinero que representaba para el país era mucho más que lo que se tenía que invertir. Lamentable, no entendemos las prioridades pero entendemos las situaciones”, había manifestado Amado este viernes a RPC Radio, y agregó “hay un contrato y tiene consecuencias, estas consecuencias al Gobierno Nacional se las advertí en la reunión de hoy, y de no cumplir con los términos del contrato, pues obviamente que estamos sujetos a posibles sanciones o a cualquier cosa que establezcan en los estatutos”.

