Presidente del colectivo Pais solicita se revise el reglamento de elecciones interpartidarias

“Toto” Álvarez puntualizó que este tema lo llevarán a la mesa en una próxima reunión con los presidentes de estos partidos políticos de oposición (Panameñista, Cambio Democrático, Partido Popular y Partido Alianza) y se definirá si habrá o no alianza o si correrán solos. “De lo que allí se decida, entonces tomaremos una decisión, porque si es solo el Partido Panameñista el que habla de esa candidatura -a la Alcaldía- y no lo hace ni Cambio Democrático, ni el Partido Alianza, ni nosotros, entonces ellos quedarán con esa candidatura aislados”.

You May Also Like