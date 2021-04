Presidente de Fenafuth confirma el técnico que dirigirá a Honduras en Tokio y habla de la polémica del América-Olimpia – Diez

¿Qué avances han tenido con el tema de papeleo de Danny Acosta? Ese es un trámite personal del jugador, de Danny Acosta. Es él quien tiene tomar su decisión de jugar con la Selección de Honduras y firmar su documento. Este es un tema muy personal de él, ya no tiene nada que ver el cuerpo técnico o la Federación, es que el jugador decida estar con el fútbol hondureño y después ver si es tomado en cuenta, pero esto es un tema muy personal de Danny si quiere jugar o no con nosotros y desistir de la Selección de Estados Unidos. Cuando la tome nos lo notificará y se tomará una decisión. El mundo y el fútbol continúa y tenemos que seguir con los muchachos que sí están interesados en jugar con la Selección de Honduras.

¿Ya pidieron el permiso a los clubes de los futbolistas que serán convocados? La convocatorias de junio son en fechas FIFA, no hay ningún problema, para los Juegos Olímpicos esperemos que no hayan inconvenientes y que tengamos el apoyo de todas las federaciones del mundo con este tema, toda la vida se ha tenido, solo que tenemos que saber que estamos viviendo unos tiempos diferentes a los de siempre, pero esperemos no tener contratiempos con estas cosas.

¿Cuánto cuesta este tipo de eventos? ¿Lo costea Fenafuth o el Comité Olímpico? En este momento esperamos el apoyo del Comité Olímpico, que no nos de la espalda, sé que la única categoría que está participando por Honduras es el fútbol y espero que el Comité Olímpico no le de la espalda a este grupo de muchachos en esta participación.

¿Cuál es la planificación previa de esta Sub 23 de Honduras? La concentración, ahorita con el Covid, tiene que ser en Honduras, todo el proceso debe de ser aquí. En el mes de mayo ya se inician trabajos las selecciones, luego tenemos un proceso de la mayor a finales de mayo con el viaje a Estados Unidos para las semifinales en Denver ante Estados Unidos, ahí se juntan las selecciones Olímpicas y la mayor, luego los dos partidos de la Liga de Naciones, y se están planificando unos encuentros amistosos para esas fechas también en Estados Unidos. Luego el trabajo permanente de la Sub 23 que se va a concentrar en Honduras para en ese proceso.

¿Qué piensa del grupo que nos tocó en los Juegos Olímpicos? Mi experiencia de tantos años en torneos me dice que en estas competencias no hay grupos fáciles, todos son difíciles, los rivales son de alto nivel, nosotros somos un país pequeño que con un gran esfuerzo hacemos cada cosa. Para nosotros todos los rivales son importantes; Corea del Sur tiene una gran selección, es un fútbol que ha crecido mucho. Rumanía eliminó a Inglaterra, por algo tiene que ser que echó a equipos tan importantes como al resto de Europa. Nueva Zelanda, hemos tenido varios partidos contra ellos, algunos a favor y otros en contra, el grupo será difícil pero Honduras se va a ir a parar y a hacer las cosas bien. Estaremos en la Copa Oro y las Olimpiadas al mismo tiempo, es mucha exigencia para el cuerpo técnico y jugadores.

El jerarca confirmó que Miguel Falero será quien dirija a la Sub-23 catracha en la justa olímpica y será acompañado por el mismo cuerpo técnico, sobre los refuerzos no quiso entrar en detalle y aduce que será el DT que lo decida. También aseguró que Danny Acosta aún no decide si jugará con Honduras .

