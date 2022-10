Presidente de Costa Rica critica fallo sobre daño a la libertad de prensa

El presidente manifestó que no se referiría sobre el fondo del fallo, ya que hasta el momento, no ha sido notificado. ”Es increíble, casi, y especialmente difícil de entender que se pongan en una balanza la salud de los vecinos de La Guácima (donde está ubicado el parque), y de quienes van a los conciertos en Parque Viva, mientras que en otro lado se ponga el negocio privado de un parque masivo que se construyó sin los permisos correspondientes”, criticó el mandatario.

You May Also Like