Presidente Cortizo le responde a Martinelli sobre escuchas

Al preguntársele por qué no ha modificado el Decreto 263 del 19 de marzo de 2010 (firmado por Martinelli, cuando fue presidente), que reformó la estructura del CSN, para darle poderes especiales al presidente de la República, respondió: “En el tema de escuchas ilegales, puedo asegurar al país que ese no es un tema de nuestra administración”.

