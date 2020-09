Presidente Cortizo espera informe de Salud para decidir futuro de la ministra consejera Eyra Ruiz

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo este jueves 3 de septiembre que espera un informe detallado de la Dirección Regional Metropolitana de Salud sobre los hechos ocurridos en el funeral de una integrante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que acudieron decenas de personas al igual que la ministra consejera Eyra Ruiz, en plena pandemia por coronavirus.

“Mi pregunta siempre cuando pasa algo así es verifiquen ¿qué resolución violó o que decretos se violaron? Y eso es bien importante”, dijo.

“Yo no hago absolutamente nada que no tenga evidencia. No me gusta tomar decisiones en base a presiones”, sostuvo.

El 31 de agosto, Eyra Ruiz participó en un multitudinario funeral de una dirigente del oficialista Partido Revolucionario Democrático, en la iglesia de Santa Ana. En redes sociales circularon videos en los que se observó a decenas de personas en las afuera del templo, algunos con banderas del colectivo gobernante, mientras sonaba la música de unos mariachis.

Este hecho generó duras críticas por el posible incumplimiento a las normas sanitarias establecidas por la Covid-19.

La ministra consejera dijo en un nota que haría frente a cualquier investigación que se haga.

Sin embargo, en su nota dice que solo acudió a la iglesia para dar el pésame y que dentro del recinto se cumplió con lo establecido del distanciamiento físico y las normas establecidas por el Ministerio de Salud.

“Esperé dentro de la iglesia a que saliera el féretro, para luego retirarme. No participé de ninguna otra actividad relacionada”.