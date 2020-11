Presidente Cortizo en cuarentena… colaborador cercano dio positivo con COVID

Monseñor ofreció una disculpa por la ausencia del madatario de la República y luego comentó: “En primer lugar queremos expresar las excusas del señor Presidente. Frente a asumir su responsabilidad, no solo como el primer servidor de esta República, si no también como ciudadano. En esta tarde uno de sus colaboradores cercanos ha dado positivo con el COVID. Él se ha hecho la prueba ha salido negativo, pero ha querido asumir la responsabilidad de vivir su aislamiento, por eso no está con nosotros en este homenaje”.

