Presidente Cortizo dice que no permitirá el juega vivo en la aplicación de las vacunas; ‘Me disgusté fuertemente’

“Ayer, cuando escuché ese ruido (sobre la aplicación de la vacuna), los que me conocen saben que me disgusté fuertemente, pero quiero decirle a todos los que están en esa primera línea que recibirán su vacuna”, expresó Cortizo en medio de una conferencia de prensa en Volcán, Chiriquí, dónde informó a las autoridades locales sobre los avances en los trabajos de mitigación y solución a los afectados por el paso del huracán ETA, en noviembre pasado.

