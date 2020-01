Presidente Cortizo advierte que productos pueden ser incluidos otra vez en el control de precios

“No me gustó la combinación del aumento del salario mínimo, con el alza en algunos productos” y por eso no se retiraron más alimentos del control de precios, expresó el mandatario, quien indicó que debe haber un balance y no siempre un sector debe salir beneficiado.

Cortizo respondió este jueves que “yo no voy a esperar seis meses, donde vea que sube el precio de alguno de los productos que ya no forman parte del control de precio… en ese mismo momento, lo vuelvo a incluir”.

