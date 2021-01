Presidente: ¡controle la rebatiña! | La Prensa Panamá

Llegó la hora, señor Presidente, ¡de morder! De que rueden las cabezas de los “intocables” y que usted, señor Presidente, tome las riendas de la Crisis Covid (que es una sola), haga sus consultas -con gente experimentada-, tome las decisiones y sea usted quien las comunique semanalmente al país. Que no tenga que seguir diciendo “aquí decido yo” sino que por sus acciones quede claro que usted es quien gobierna, dejando bien claro que los que no cumplan su trabajo con seriedad, honestidad y eficiencia, quedarán “¡afuera!” públicamente, en el acto, sin contemplaciones.

