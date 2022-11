Presidente, ¿clasificaría como información secreta una violación de los derechos humanos?

Los retos son mayores, pero si el Gobierno actual saca adelante una ley que cumpla con estos criterios, el avance a una sociedad más justa y libre será histórico . Quizá no dé votos, pero ayudará a construir una sociedad mejor en la que los secretos oficiales no son un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución española.

Una ley de clasificación de la información debe establecer claramente que las violaciones de derechos humanos no pueden ser clasificadas . También es fundamental definir con claridad cuál va a ser el mecanismo de control judicial previo a la clasificación y quién tiene capacidad para clasificar dicha información. Hoy, un amplio elenco de funcionarios, además de diversas autoridades, clasifican documentos de manera discrecional, y no hay un registro estatal de qué información está clasificada.

La información relativa a 14 áreas de política exterior, en bloque, está clasificada como secreta desde 2010 por acuerdo de un Consejo de Ministros, así como los términos del acuerdo migratorio con Marruecos y sus protocolos que, a juzgar por sus consecuencias (recordemos la muerte violenta aún no debidamente esclarecida de 23 migrantes en Melilla a manos de agentes de fronteras este verano) no parecen priorizar la protección de los derechos de las personas migrantes.

La experiencia me dice que, lamentablemente, no hay nada más atractivo para muchos gobiernos que clasificar como “secretos de Estado” violaciones de los derechos humanos que no deberían clasificarse jamás. Los abusos de los derechos humanos son inclasificables como secretos, ya que son derechos inalienables y ningún gobierno puede recortarlos ni anularlos.

